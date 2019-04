Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schonach im Schwarzwald) Wegen tiefstehender Sonne von der Fahrbahn abgekommen und 10.000 Euro Sachschaden verursacht

Schonach im Schwarzwald (ots)

Am Montagabend ist ein 67 - jähriger Golf-Fahrer in der Triberger Straße von der Fahrbahn abgekommenl.

Der VW - Fahrer war auf der Triberger Straße in Richtung Schonach unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne kam der Mann mit dem Golf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort schanzte der Golf über eine Betonmauer, durchbrach ein Geländer und kam schlussendlich zwischen einem Treppenabgang und einer Garagenwand zum Stehen. An dem VW - Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an der Mauer, des Geländers, der Treppe und der Garagenwand beträgt über 2500 Euro. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr Schonach an die Unfallstelle.

