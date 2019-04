Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Waldstück brennt - Feuerwehr rückt aus

Tuningen (ots)

Nachdem am Montagmorgen, zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr, in der Nähe der Kleingartenanlage ein Waldstück von etwa 100 qm Größe in Brand geraten ist, musste die Feuerwehr Tuningen ausrücken. Unbekannte schichteten zuvor neben einem Waldweg diverse Äste übereinander und zündeten diese dann an, weshalb das Feuer auf das Waldstück übergriff. Die Polizeibeamten versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit Feuerlöschern in Schach zu halten. Die alarmierten Wehrleute löschten die Fläche dann vollständig ab. Der Polizeiposten Bad Dürrheim nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Brand unter der Rufnummer 07726 93948-0 entgegen.

