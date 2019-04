Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Polizei sucht nach Zeugen nach Unfallflucht am Kreisverkehr in der Neckarstraße

VS-Schwenningen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, gegem 15.35 Uhr am Kreisverkehr in der Neckarstraße / Alte Herdstraße / Wannenstraße sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Eine 52-jährige Daimler-Fahrerin fuhr von der Neckarstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW in den Kreisel ein. Unmittelbar vor der Daimler-Fahrerin fuhr ein mit zwei Frauen besetzter, schwarzer Kleinwagen von der Wanndenstraße ohne auf den Verkehr zu achten in den Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern bremste die Mercedes-Fahrerein ihren Wagen stark ab. Dies erkannte der BMw-Fahrer zu spät und fuhr in das Heck des Daimlers. Die Fahrerin des Kleinwagens fuhr einfach weiter. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt nun wegen der Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07720 34879-0 entgegen.

