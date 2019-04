Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Vorfahrtsverletzung an der Einmündung zur Bachzimmerner Straße

Immendingen (ots)

Am Montagmittag hat ein 78-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung der Königberger Straße mit der Bachzimmerner Straße die Vorfahrt eines Mitsubishis missachtet. Der 78-Jährige befuhr gegen 12 Uhr die Königsberger Straße in Richtung der Bachzimmerner Straße. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi, mit welchem ein 83-Jähriger in Richtung der Schwarzwaldstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

