Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Unbekannte versuchen in vier Schuppen einzubrechen: Gibt es Zeugen?

Vöhringen (ots)

Über das Wochenende haben Unbekannte versucht in vier Schuppen der Schuppenkolonie im Gewann Stauden einzubrechen. Hierbei versuchten die Unbekannten die Schlösser der Schuppentüren aufzuhebeln oder auch die Türen einzutreten. An zwei Objekten gelang dies den Tätern, die anderen beiden Türen hielten stand. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nopch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Taten bitte an den Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746).

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell