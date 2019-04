Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen, Wittershausen) Drei Autos in der Nacht zum Montag aufgebrochen: Zeugen?

Wittershausen (ots)

Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zum Montag an drei Pkws in der Sigmarswanger Straße, der Schulstraße und dem Spitzwiesenweg zu schaffen gemacht. An einem in der Sigmarswanger Straße geparkten VW-Golf schlugen die Unbekannten die Beifahrerscheibe ein und entwendeten daraufhin einen Geldbeutel, welcher in einer Handtasche verstaut war. Die Beifahrerscheibe eines VW-Tourans, welcher in der Schulstaße geparkt war, wurde ebenfalls eingeschlagen. Dort entwendeten die Täter ein Navigations- bzw. Radiogerät sowie eine Sonnenbrille. Aus einem vermutlich unverschlossenen Ford-Focus im Spitzwiesenweg schraubten die Gauner ein Navi der Marke Blaupunkt vom Armaturenbrett ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Sulz bittet dringend um Hinweise zu den Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07454 92746 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell