Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Hyundai im Krummen Weg zerkratzt- Polizei sucht dringend nach Zeugen

Rottweil (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte die Fahrerseite eines Hyundai i 10 im Krummen Weg zerkratzt. Aus diesem Grunde sucht die Polizei nach Zeugen. Beide Türen und der vordere Kotflügel des blauen Wagens wurden mit einem nicht bekannten Gegenstand in einer Höhe von etwa 75 Zentimeter zerkratzt. Weiterhin traten die Täter noch gegen den linken, vorderen Kotflügel, so dass dieser Teilweise aus der Halterung fiel und im unteren Bereich brach. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0741 477-0 zu melden.

