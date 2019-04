Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen, B 27) Nach Wildunfall eine leichtverletzte Person und 37.000 Euro Sachschaden an insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen

Deißlingen (ots)

Aufgrund eines querenden Rehs ist es am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, auf der Bundesstraße 27, zwischen Deißlingen und Lauffen, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben involvierten Fahrzeugen gekommen.

Eine 53-jährige Opel-Fahrerin war auf der Bundesstraße von Rottweil in Fahrtrichtung Villingen - Schwenningen unterwegs. Als auf Höhe einer Recyclingfirma ein Reh die Fahrbahn überquerte, versuchte die Opel-Fahrerin zunächst noch, dem Tier auszuweichen. Der Vierbeiner wurde trotzdem von dem Opel erfasst und getötet. Drei hinter dem Opel fahrende Autofahrer erkannten die Situation und konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig abbremsen. Ein BMW-Fahrer sah die vor ihm bremsenden Autos zu spät und fuhr dem hintersten Wagen, einem VW, in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen den vor ihm stehenden Opel geschoben, welcher wiederrum in das Heck eines Audis prallte. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung herunter wo er zum Stillstand kam. Der BMW schleuderte durch den Aufprall mit dem VW auf die Gegenfahrbahn wo er gegen einen in Fahrtrichtung Rottweil fahrenden Passat prallte. Der Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt. Vier der beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa. 37.000 Euro.

