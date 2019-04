Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Mit über 2,1 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Baiersbronn (ots)

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers hat die Polizei am Montagmittag, gegen 14.50 Uhr, einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Dieser war mit seinem Fahrzeug von Klosterreichenbach in Richtung Freudenstadt in Schlangenlinien gefahren. Bei der Hinterherfahrt über die Bundesstraße, ignorierte der Autofahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizeistreife. Erst eine zweite Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug an der Abfahrt Freudenstadt (Nord) anhalten. Ein durchgeführter Alcotest beim 53-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen seinen 42-jährigen Beifahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er während der Kontrolle die Beamten auf das Übelste beleidigte.

