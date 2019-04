Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Brand in einer Lagerhalle eines Metallverarbeitungsbetriebes

Deilingen (ots)

Zu einem Brand und einem folgenden Feuerwehreinsatz in einer Lagerhalle eines Metallverarbeitungsbetriebes ist es in den heutigen Morgenstunden des Dienstags, kurz nach 05.30 Uhr, in der Lange Straße am nordwestlichen Ortsrand von Deilingen im Landkreis Tuttlingen gekommen. Derzeit ist die angerückte Feuerwehr der umliegenden Abteilungen - unter anderem aus Deilingen, Gosheim und Spaichingen - mit Löscharbeiten beschäftigt, wobei der Brand mittlerweile fast vollständig gelöscht werden konnte. Neben der Einsatzleitung der Feuerwehr Deilingen ist auch der Kreisbrandmeister Andreas Narr am Brandort anwesend. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden im Verlauf der Löschmaßnahmen angrenzende Anwohner mittels Radiosendern vorsorglich zum Schließen von Fenstern aufgefordert. Eine Gesundheitsgefahr geht vom brandursächlichen Rauch allerdings nicht aus. Nach erster Einschätzung dürfte an der Lagerhalle und den durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Produktionsmaschinen ein hoher Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

