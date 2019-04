Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Unfallflucht in der Wilhelmstraße: VW Transporter gestreift

Furtwangen (ots)

Am Freitag, zwischen 11.40 Uhr und 11.45 Uhr, hat ein Wohnmobil mit Anhänger in der Wilhelmstraße im Vorbeifahren den Außenspiegel eines VW Busses gestreift. Während der fünf Minuten parkte der VW auf Höhe des Blumengeschäfts Mark. Auf dem Anhänger zog das Wohnmobil mit Rastatter Kennzeichen einen Smart hinterher. An dem VW Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Polizeiposten Furtwangen hat eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer den Unfall gesehen hat ode Hinweise zu dem auffälligen Wohnmobil-Gepann geben kann wird gebeten sich zu melden (Telefon 07723 92948 0).

