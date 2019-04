Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen/B463) Mazda rammt Lastzug - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Balingen/B463 (ots)

Ein 27-jähriger Mazdafahrer ist am Montagmorgen auf der B463 bei Dürrwangen frontal gegen einen entgegenkommenden Lastzug geprallt.

Der 27-Jährige war in seinem Mazda gegen 6.25 Uhr auf dem Weg in Richtung Balingen. Bei Dürrwangen kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die linke Fahrspur. Ein entgegen kommender Lastzug hatte keine Chance auszuweichen. Lastzug und Mazda stießen frontal zusammen. Dem Mazda riss es dabei den Motorblock aus dem Motorraum. Nach der heftigen Kollision geriet der Lastzug aus der Spur und prallte gegen einen aus der Gegenrichtung kommenden Ford. Unmittelbar hinter dem Mazda fuhr ein Mercedes Sprinter, dessen Fahrer trotz einer Vollbremsung gegen den auf der Fahrbahn liegenden Motorblock stieß. Nach dem Unfall war die gesamte Straße blockiert. Der Mazdafahrer erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungsteam flog ihn im Hubschrauber ins Krankenhaus. Die 51-jährige Fordfahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer hatte ebenfalls leichte Verletzungen zu beklagen, musste aber nicht weiter behandelt werden. Nach dem Unfall war die B463 für eine längere Zeit voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen beauftragte einen Sachverständigen mit der Begutachtung des Unfallgeschehens. Eine Blutentnahme beim Verursacher des Unfalls wurde angeordnet. Der Mazda bleibt für weitere Nachforschungen vorläufig in polizeilicher Obhut. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf annähernd 90.000 Euro. Zur Räumung der Unfallstelle waren drei Abschleppdienste im Einsatz. Die Feuerwehren aus Balingen und Frommern unterstützten mit 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften. Auch die Straßenmeisterei war vor Ort.

