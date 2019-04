Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren) Kind rutscht beim Spielen in den Riedsee und muss ärztlich versorgt werden

Donaueschingen-Pfohren (ots)

Bei einem Spaziergang mit Spielaufenthalt am Riedsee ist ein vierjähriges Mädchen am Sonntagmittag, kurz nach 12 Uhr, etwa auf Höhe des Autozubringers Allmendshofen von der Uferböschung des Riedsees gerutscht und ins Wasser gefallen. Das kleine Mädchen hielt sich beim Spielen zusammen mit den Eltern, dem kleinen Bruder und dem Familienhund im Bereich des Riedseeufers auf, als es zu dem Unglücksfall kam. Glücklicherweise konnte der anwesende Vater seine vierjährige Tochter rechtzeitig wieder aus dem Wasser ziehen. Nach einer Erstversorgung durch die verständigten und mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde das unterkühlte Mädchen zusammen mit dem Vater in einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Während sich auch der Rest der Familie mit dem eigenen Auto in die Klinik begab, übernahmen Beamte des Polizeireviers Donaueschingen vorübergehend die Betreuung des Familienhundes.

