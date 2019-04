Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Fahrer eines Trike-Motorrollers prallt in stehende Motorräder, kippt zur Seite und stößt gegen entgegenkommendes Auto

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden an vier beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, den ein 55-jähriger Fahrer eines Trike-Motorrollers der Marke Piaggio am Sonntagnachmittag auf der Mönchweiler Straße verursacht hat. Der Fahrer des dreirädrigen Rollers fuhr gegen 14.20 Uhr hinter zwei Motorrädern auf der Mönchweiler Straße in Richtung Kreisverkehr am Ortsausgang Königsfeld. Kurz nach der Abzweigung Friedrichstraße, etwa auf Höhe eines Bistro-Cafés, musste ein vor den Motorrädern befindlicher Autofahrer aufgrund einer Engstelle und nahendem Gegenverkehr anhalten. Auch die beiden aus der Schweiz stammenden Motorradfahrer stoppten ihre Fahrzeuge. Der nachfolgende Fahrer des Trike-Rollers reagierte zu spät, fuhr gegen das vor ihm befindliche Motorrad der Marke BMW und schob dieses noch auf das davor stehende zweite Motorrad. Im weiteren Verlauf kippte das Trike und prallte gegen einen VW Golf, der im Gegenverkehr zum Stehen gekommen war. Personen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

