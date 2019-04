Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auf einem Tankstellengelände in der Neckarstraße abgestelltes Auto zerkratzt

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11 Uhr, hat ein unbekannter Täter den Fahrzeuglack eines BMWs zerkratzt, der auf dem Gelände eine Tankstelle in der Neckarstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand richtete der Unbekannte an der Beifahrerseite des BMWs Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

