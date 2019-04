Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos fordert 12.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist es am Sonntagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, auf der Peterzeller Straße gekommen. Nach einem vorangegangenen Sturz einer Pedelec-Fahrerin auf der Peterzeller Straße (wir berichteten) hielt eine Fahrerin eines Kias an, um der gestürzten Frau zu helfen. Auch ein nachfolgender Fahrer eines Ford Escorts stoppte hinter dem haltenden Kia. Ein auf der Peterzeller Straße in gleicher Richtung fahrender 34-jähriger Mann mit einem Skoda reagierte zu spät. Der Mann prallte mit seinem Wagen in das Heck des vor ihm zum Stehen gekommenen Escort und schob diesen Wagen noch gegen den davor befindlichen Kia der Ersthelferin. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

