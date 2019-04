Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Mofa-Roller durch auslaufenden Kraftstoff in Brand geraten

VS-Villingen (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes ist am Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr, auf einem Fuß- und Radweg zwischen dem Villinger Kneippbad und der Feldner Mühle ein Mofa-Roller in Brand geraten. Ein 15-Jähriger wollte den Roller zusammen mit einem Freund auf dem Fuß- und Radweg zum Laufen bringen. Hierbei entzündete sich aus der Benzinleitung auslaufender Kraftstoff und setzte den Roller in Brand. Die Feuerwehr Villingen brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass der Roller durch die Hitzeeinwirkung total beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell