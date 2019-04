Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen-Hattingen) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Immendingen-Hattingen (ots)

Bei einem Unfall ist am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 69-jähriger Toyota-Fahrer war auf der Kreisstraße von Hattingen in Richtung Möhringen unterwegs. Am Ortsausgang von Hattingen bog der Autofahrer nach links in Richtung Mauenheim ab. Hierbei missachtete er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 28-Jährige musste mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

