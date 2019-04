Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Steinewerfer auf dem Gelände der Längenfeldschule

Balingen (ots)

Unbekannte Steinewerfer haben über das Wochenende an der Längenfeldschule zwei Scheiben zertrümmert. Zwischen Samstag und Sonntag warfen sie mit einem Kalksandstein eine Glastür zur Sporthalle und das Fenster vom Hausmeisterbüro ein. An einem weiteren Fenster konnten Spuren eines dritten Steinwurfs festgestellt werden. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von zirka 2100 Euro entstanden. Das Polizeirevier Balingen hat eine Anzeige wegen "Gemeinschädlicher Sachbeschädigung" aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer im Zeitraum zwischen Samstag- und Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen auf dem Schulgelände gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Hinweistelefon 07433 264 0).

