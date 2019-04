Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Reifen an fünf Fahrzeugen zerstochen

Rottweil (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Vinzenz von Paul Hospitals in der Schwenninger Straße an fünf Fahrzeugen alle Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

