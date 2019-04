Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Auto überholt trotz Gegenverkehr - Unfall gerade noch verhindert (Zeugenaufruf)

Meßstetten (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Ebingen und Meßstetten trotz Gegenverkehr überholt und dadurch die Besatzung eines Krankenwagens in höchste Gefahr gebracht hat.

Gegen 15.10 Uhr wollte ein Autofahrer kurz nach der Haarnadelkurve im Anstieg Richtung Meßstetten nach links via "Sandgrube" abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, bremste der 19-Jährige ab und blieb stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Volkswagens setzte trotzdem zum Überholen an. Das wäre der Besatzung eines entgegenkommenden Krankenwagens fast zum Verhängnis geworden. Der Fahrer des "leeren" Rettungwagens konnte nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen nach rechts einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dabei kam er auf das unbefestigte Bankett, schleuderte aber wieder auf die Fahrbahn zurück, wo er den Wagen ohne Kollision zum Stehen brachte. Der Überholer fuhr unbeeindruckt weiter. An dem Krankenwagen entstand zum Glück nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Albstadt sucht jetzt nach dem Überholer, der einen dunklen VW Kombi fuhr. Hinweise werden unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegen genommen.

