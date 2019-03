Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Anhänger mit Flüssigdünger umgekippt - L 360 voll gesperrt

Haigerloch (ots)

Wegen eines umgekippten Anhängers ist die Landesstraße 360 am Samstag für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Ein 22-jähriger Landwirt war gegen 10.40 Uhr mit seinem Traktorgespann auf der L 360 von Karlstal in Richtung Horb unterwegs. Auf dem Anhänger beförderte der 22-Jährige drei Behälter mit jeweils 700 Liter Flüssigdünger. An der Abzweigung Trillfingen bog der Traktorfahrer nach rechts auf die Kreisstraße ab. Beim Abbiegevorgang kippte der landwirtschaftliche Anhänger um. Ein Behälter ging hierbei zu Bruch. Der Flüssigdünger gelangte ins Erdreich und in die Kanalisation. Die Freiwilligen Feuerwehren Hechingen, Trillfingen, Haigerloch und Albstadt rückten mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle. Mit der Entsorgung des ausgelaufenen Düngers wurde eine Fachfirma beauftragt. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

