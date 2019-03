Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Frauen geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Am Samstag sind sich gegen 16.30 Uhr zwei Frauen im Netto-Markt "Im Eierle" in die Haare geraten. Hierbei wurde die 54-jährige Beteiligte leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) in Verbindung zu setzen.

