Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Gegenverkehr ausgewichen - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer ist am Samstag, gegen 21.10 Uhr, auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und in der Folge gegen den Bordstein und eine Werbetafel gestoßen. Der junge Mann war in Richtung Schwenningen unterwegs und musste auf Höhe des Lidl nach rechts ausweichen, weil der entgegenkommende Mercedes nicht weit genug rechts fuhr. Der Mercedes fuhr nach dem Unfall weiter. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am BMW entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

