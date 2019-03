Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Auto brennt in der Plettenbergstraße

Trossingen (ots)

In der Plettenbergstraße ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Der Autobesitzer stellte seinen VW Polo am Vortag vor der Garage ab. Gegen 9.15 Uhr meldeten Passanten den brennenden Pkw und verständigten die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindert werden. Hinweise auf in strafbares Handeln oder Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

