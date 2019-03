Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Großeinsatz der Rettungsdienste nach Gasgeruch

VS-Villingen (ots)

Am Samstagabend ist es im Schwarzwald-Baar-Center zu einem Großeinsatz der Rettungsdienste gekommen. Mehrere Personen die sich im Einkaufszentrum aufhielten, klagten über Reizungen der Atemwege und Übelkeit. Die Verantwortlichen des Marktes verständigten über Notruf den Rettungsdienst und veranlassten über eine Lautsprecherdurchsage die Räumung des Centers. Nach bisherigen Ermittlungen wurde durch einen unbekannten Täter in den Verkaufsräumen Pfefferspray versprüht. Insgesamt 16 Personen erlitten Atemwegsreizungen. Zwei Personen wurden in die Klinik eingeliefert. Nach dem Durchlüften des Centers und entsprechende Messungen durch die Feuerwehr, konnte das Gebäude gegen 20.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

