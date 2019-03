Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Riedöschingen) Brennende Mülltonne

Blumberg-Riedöschingen (ots)

Eine in Brand geratene Mülltonne hat am Sonntag, gegen 4.40 Uhr, einen Feuerwehreinsatz "Am Kompromissbach" ausgelöst. Ein Autofahrer meldete über Notruf die brennende Mülltonne. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Riedöschingen und Blumberg konnten das Feuer schnell löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

