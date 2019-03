Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Kolbingen) Auto aufgebrochen

Kolbingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr, auf dem Parkplatz an der Kolbinger Höhle einen VW Polo aufgebrochen und vom Fahrersitz einen abgelegten Geldbeutel gestohlen. Die Täter schlugen mit einem Holzstück die Scheibe der Fahrertür ein. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

