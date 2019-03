Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Grosselfingen) Einbruch in Firmengebäude

Grosselfingen (ots)

Unbekannte Täter sind am heutigen Sonntag, gegen 1.35 Uhr, in ein Firmengebäude in der Straße "Bisinger Wasen" eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich durch ein aufgestemmtes Fenster Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchstöberten die Einbrecher sämtliche Büros, Ausstellungräume und Besprechungsräume. Aus verschiedenen Kassen entwendeten die Eindringlinge mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

