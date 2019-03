Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deilingen-Delkhofen) Unbekannte steigen in sieben Firmengebäude ein

Deilingen-Delkhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in insgesamt sieben Firmengebäude im Industriegebiet eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich durch aufstemmen oder einwerfen von Fenstern Zugang in die Büroräume der Firmengebäude. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen. Verschlossene Behältnisse wurden von den Ganoven brachial aufgehebelt. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher einen Koffer, eine Laptoptasche und rund 100 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426 1240) entgegen.

