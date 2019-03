Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Beim Abbiegen entgegenkommenden Moped- Fahrer übersehen

Trossingen (ots)

Am Donnerstag hat eine 47- jährige Nissan-Fahrerin beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Hangenstraße einen entgegenkommenden Mopedfahrer übersehen. Die 47- Jährige war gegen 13.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung der Litschlesstraße unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung zur Hangenstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen 18- Jährigen, der auf seiner Yamaha in Richtung der Stadtmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mopedfahrer leicht verletzt, weshalb er mit einem Rettungswagen in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen gebracht wurde.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

