Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Autofahrer fährt gegen Laderampe und haut ab: Polizei sucht nach Zeugen

Trossingen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen VWs am Donnerstag, gegen 10.40 Uhr, in der Hauptstraße einen Unfall verursacht hat und im Anschluss einfach weitergefahren ist sucht der Polizeiposten Trossingen dringend nach Zeugen.

Auf Höhe eines Schuhhauses parkte zu dieser Zeit ein Lastwagen, dessen Fahrer mit der Warenauslieferung beschäftigt war. Aus diesem Grund war die Laderampe am Heck des Lkws geöffnet. Der Lenker eines silbernen VWs fuhr zu dicht an der Laderampe vorbei und blieb mit der Beifahrerseite seines Wagens an der Laderampe hängen. Der VW wurde hierbei erheblich beschädigt. Der zwischen 55- und 65 Jahre alte und grauhaarige VW- Fahrer setzte seinen Wagen kurz zurück, fuhr jedoch in der Folge ohne dem Lastwagenfahrer seine Personalien mitzuteilen, in Richtung Stadtmitte weiter. Der Lkw- Fahrer konnte Teile des Kennzeichens (RW-??) ablesen. Zeugen und Personen, die Angaben zu dem VW- Fahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07425 33866 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell