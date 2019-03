Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auffahrunfall an der Ampel- 11.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

An der Kreuzung der Bundesstraße 14 mit der Bundesstraße 523 ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstanden. Die 40- jährige Fahrerin eines Skodas war gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 14 von Wurmlingen in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs. An der Kreuzung bemerkte die Skoda- Fahrerin zu spät, dass der vor ihr fahrende VW-Fahrer seinen Wagen wegen der auf Rot umschaltenden Ampel abbremste und fuhr dem Touran in das Heck. Beide Autos waren noch fahrbereit.

