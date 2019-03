Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) VW-Bus-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahren Fußgängerin

Rietheim -Weilheim (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein 46-jähriger VW-Fahrer auf der Baustelle in der Schloßstraße beim Rückwärtsfahren eine 54-jährige Fußgängerin erfasst, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Der 46-jährige befuhr die Schloßstraße in Richtung eines Firmengeländes. Da der Mann an der Pforte der Firma etwas vergessen hatte, setzte er sein Fahrzeug zurück und fuhr daraufhin im dortigen Baustellenbereich etwa 8 Meter rückwärts. Hierbei erfasste er eine Fußgängerin, die in diesem Moment die Fahrbahn vom gegenüberliegenden Parkplatz in Richtung der Pforte überqueren wollte. Die Fußgängerin konnte sich an der Anhängerkupplung des Wagens festhalten und so ein Überrollen durch den VW-Bus verhindern. Da die Frau um Hilfe schrie, hielt der 46-Jährige seinen mit Bus an. Der Unterkörper der 54-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt schon unter dem Fahrzeug. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen gebracht.

