Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Auffahrunfall an der Baustellenampel

Schiltach (ots)

An einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 462, zwischen Schramberg und Schiltach ist am Donnerstag, gegen 15 Uhr, ein Mercedes in das Heck eines VW-Golf gefahren. An der Baustellenampel kam es kurzweilig zu einem Stau. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer zu forsch an und aufgrund dessen in das Heck eines vor ihm fahrenden Golfs. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

