Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Beffendorf, L 419) Beim Überholen Auto gestreift

Beffendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein Golf-Fahrer beim Überholen zu nah an einem Skoda vorbeigefahren wobei dieser beschädigt wurde.

Der 42-Jährige war gegen 6.20 Uhr auf der Landstraße 419 von Beffendorf kommend in Richtung Waldmössingen unterwegs. Beim Überholen eines Skodas fuhr er zu nah an diesem vorbei weshalb es zum Streifvorgang der beiden Autos kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

