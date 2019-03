Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Schwerste Verletzungen hat sich ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstag, gegen 15.55 Uhr, auf der May-Eyth-Straße zugezogen. Der Senior war mit seinem Elektrofahrrad von Obertal kommend in Richtung Mitteltal unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 73-Jährige ungebremst gegen eine Container-Wechselbrücke, die teilweise auf der Straße abgestellt war. Der Rettungshubschrauber lieferte den schwerverletzten Zweiradfahrer in die Klinik ein. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum Unfallhergang dauern derzeit an.

