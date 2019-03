Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Beschädigter Außenspiegel - Polizei sucht Geschädigte

Hechingen (ots)

Am Donnerstag hat sich eine 84-jährige Autofahrerin bei der Polizei in Hechingen gemeldet, nachdem sie an ihrem Fahrzeug das fehlende Gehäuse des Außenspiegels festgestellt hatte. Die Seniorin war gegen 19.15 Uhr auf der Zollernstraße unterwegs. Auf Höhe "Weißes Häusle" hörte die Autofahrerin einen lauten Knall, den sie zunächst nicht zuordnen konnte. Bei der späteren Nachschau wurde der beschädigte Außenspiegel bemerkt. Möglicherweise touchierte der Wagen ein geparktes Fahrzeug. Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) in Verbindung zu setzen.

