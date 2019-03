Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Fahrzeuglack eines E-Klasse Mercedes absichtlich zerkratzt

Donaueschingen (ots)

An einem in der Breslauer Straße abgestellten E-Klasse Mercedes hat ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen ringsum den Fahrzeuglack zerkratzt und so Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro an dem Wagen angerichtet. Der silberfarbene Mercedes stand auf einem Anwohnerparkplatz am Gebäude Breslauer Straße 42a, als der Täter in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 09.00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand am Lack des Autos absichtlich Hand anlegte. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmte Hinweise entgegen.

