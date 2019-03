Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Hochwertiger Werkzeugkoffer und Schultasche aus einem unverschlossen abgestellten Auto entwendet

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Einen hochwertigen Werkzeugkoffer, eine Schultasche sowie drei Trinktassen und vier Musik-CDs hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend aus einem in der Straße "Auf dem Moos" im Stadtgebiet Furtwangen nicht vollständig verschlossen abgestellten Auto entwendet. An dem Wagen war das Schloss der hinteren, linken Türe defekt, so dass der Täter ohne größere Probleme an die erbeuteten Gegenstände gelangen konnte. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) entgegen.

