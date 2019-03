Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Motorhaube eines abgestellten Skodas zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 14.40 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz am Mehrfamilienhaus Berliner Straße 23 mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube eines dort abgestellten schwarzen Skodas zu schaffen gemacht. Durch das absichtliche Zerkratzen des Fahrzeuglacks entstand an dem Skoda Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise zu der unsinnigen Tat.

