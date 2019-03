Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar, L 419) 79-Jährige überholt trotz Gegenverkehr Lastwagen mit Anhänger

Oberndorf am Neckar (ots)

Nachdem eine 79-jährige Punto-Fahrerin am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, auf der Landstraße 479, zwischen Lindenhof und Beffendorf trotz Gegenverkehr überholt und einen Unfall verursacht hat, wurde ihr Führerschein in Verwahrung genommen.

Die Frau war mit einem Fiat-Punto auf der Landstraße von Oberndorf-Lindenhof in Richtung Oberndorf- Beffendorf unterwegs. In einer Rechtskurve setzte die Frau zum Überholen eines Lkw-Gespanns an. Im selben Moment näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Lastwagen.

Dessen 49-jähriger Fahrer erkannte die Situation, machte eine Vollbremsung und wich auf den rechten Seitenstreifen aus. Als sich alle drei Fahrzeuge nebeneinander befanden, kam es zum Streifvorgang des Puntos mit den beiden Lastwagen. Die 79-jährige Fahrerin fuhr daraufhin mit dem beidseitig schwer beschädigten Fiat in Richtung Beffendorf weiter. Der nun hinter dem Punto fahrende, 55-jährige Fahrer des Lastwagens forderte die Autofahrerin jedoch mittels Lichthupe zum Anhalten auf. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall durch herumfliegende Glassplitter leicht verletzt. Die Polizei nahm den Führerschein der 79-Jährigen in Verwahrung und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro

