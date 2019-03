Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen)33-jähriger Mann beim Abkuppeln zwischen zwei Containern eingeklemmt und schwer verletzt

Vöhringen (ots)

Am Mittwochmorgen musste ein 33-jähriger Mann gegen 8.20 Uhr nach einem Unfall auf dem Autohof-Parkplatz in der Eythstraße mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden.

Der Mann war gemeinsam mit seinem Kollegen mit dem Abkuppeln bzw. Umbrücken zweier Container eines Lkw-Gliederzugs beschäftigt. Die Container befanden sich auf den Anhängern. Hierzu wurde einer der beiden Container auf seine Stützfüße gestellt. Da die beiden vorderen Stützfüße vermutlich nicht satt auf dem Asphalt auflagen, wurde der Anhänger mit dem Container von der Zugmaschine mit nach vorne in Richtung des anderen Containers gezogen. Der 33-Jährige, der mit der Einweisung des Lkw-Fahrers beschäftigt war, wurde zwischen den beiden Containern eingeklemmt und hierbei schwer verletzt.

