Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Fützen)91-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Blumberg-Fützen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 91-jähriger Mann bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 20.10 Uhr, auf der Singener Straße zugezogen. Der Senior war mit seinem Kia in Richtung Epfenhofen unterwegs. Der ortunkundige Autofahrer stellte seinen Wagen mit laufendem Motor und eingeschaltetem Fernlicht am Straßenrand ab, um nach dem Weg zu fragen. Nachdem der 91-Jährige aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, näherte sich aus Richtung Blumberg ein 46-jähriger Opel-Fahrer. Weil der 46-Jährige durch das Fernlicht geblendet war, erkannte er den Senior zu spät und tochierte ihn am Arm. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

