POL-TUT: (Sulz am Neckar, BAB 81) Kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn wegen Auffahrunfall

Sulz am Neckar (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen Sulz am Neckar und Empfingen, musste die Autobahn für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Ein 28-jähriger Ford-Fahrer war auf der Autobahn von Singen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Sulz überholte vor ihm ein VW-Fahrer einen Subaru-Forester. Der von hinten herannahende Fahrer des Fords schätzte die Geschwindigkeit des überholenden VWs falsch ein und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr in der Folge den beiden vor ihm nebeneinanderfahrenden Autos in die Fahrzeughecks. Der Subaru kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und blieb im Anschluss in entgegengesetzter Richtung an der Mittelschutzplanke stehen. Eine kurz dahinter auf der linken Fahrspuren herannahende, 47-jährige Passat-Fahrerin hielt den Subaru für einen Falschfahrer und wich deshalb im letzten Moment auf die rechte Fahrspur aus, wo zu diesem Zeitpunkt ein 29-Jähriger mit einem Lastwagen fuhr. Der Passat prallte seitlich gegen den Lastwagen. Die Autobahn musste für die Dauer der Fahrzeugbergung des Subarus voll gesperrt werden. Der Ford und der Mondeo waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

