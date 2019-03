Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Einbruch in Sportheim: Polizei sucht nach Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in ein Sportheim in der Austraße eingebrochen. Um in das Gebäude zu kommen, schoben die Täter einen Rollladen nach oben und öffneten daraufhin gewaltsam das Fenster.

Die unbekannten Täter, die es offensichtlich auf Wertsachen abgesehen hatten, gelangten so in das Büro. Dort wurde der Metallschrank aufgebrochen. Nachdem die Gauner alles durchwühlten begaben sie sich zur Seiteneingangstür, die zum Gaststättenraum führt. Die Türe hielt den Hebelversuchen der Unbekannten stand, weshalb sie sich an der Türe zur Küche zu schaffen machten, die ebenfalls in die Gaststätte führt. Nachdem diese Türe aufgehebelt war, hebelten die Unbekannten eine Registrierkasse auf und zerschlugen ein daneben stehendes Sparschwein. Die Beute von insgesamt etwa 10 Euro, sowie eine Münze des Fußballvereins Aston Villa und einen Lederball, die sie aus einer Glasvitrine entwendeten, nahmen die Gannoven mit. Während der Wert der Diebesbeute nicht besonders hoch sein dürfte, beträgt der Sachschaden mindestens 1000 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf ermittelt und bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 07423-8101-0.

