Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar-Dettensee) 57-Jährige prallt gegen geparkten Pkw

Horb am Neckar-Dettensee (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin ist am heutigen Donnerstag, gegen 5.30 Uhr, auf der Georg-Schorpp-Straße gegen einen geparkten Mercedes geprallt. Die Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Empfingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah die Frau den Mercedes am rechten Straßenrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

