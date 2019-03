Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) Einbrüche in mehrere Büros

Waldachtal (ots)

In der Dienstagnacht haben unbekannte Täter in eine Firma in der Heiligenbronner Straße eingebrochen. (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4229176).

Vermutlich die selben Täter sind für zwei weitere Einbrüche in der gleichen Nacht verantwortlich. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, drangen die Täter bei der Feuerwehr Lützenhardt in ein Büro ein. Nach dem Aufbrechen des Bürofensters durchstöberten die Eindringlinge sämtliche Schubladen und Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. In Oberwaldach stemmten die Ganoven ebenfalls ein Bürofenster einer Firma in der Bergstraße auf. Die Tatzeit war ebenfalls die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Auch bei diesem Einbruch wurde nach bisherigen Feststellungen nichts entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler (Tel.: 07445 8542-0) entgegen.

