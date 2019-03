Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Auffahrunfall auf der B 463

Haigerloch (ots)

Aus Unachtsamkeit ist ein 28-jähriger Lenker eines Opel Astra am Mittwoch, gegen 20.55 Uhr, auf seinem Vordermann aufgefahren. Der 28-Jährige war in Fahrtrichtung Empfingen unterwegs. Wegen eines anderen Verkehrsunfalles vor der Abfahrt Bittelbronn stockte der Verkehr. Der Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr in der Folge auf den vorausfahrenden Renault Twingo eines 50-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf wurde der Opel die Straßenböschung hinab geschleudert. Der Rettungsdienst lieferte beide Autofahrer zur ambulanten Behandlung in die Klinik ein.

