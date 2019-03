Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fußgängerin angefahren

Balingen (ots)

Ein 70-jähriger Lenker eines VW Tiguan ist am Mittwoch, gegen 10.50 Uhr, beim Abbiegen mit einer Fußgängerin kollidiert. Der Autofahrer war auf der "Langen Straße" unterwegs und musste an der Einmündung zur Querspange an der roten Ampel anhalten. Nachdem die Ampel grün zeigte, bog der 70-Jährige nach rechts ab und missachtete eine 64-jährige Fußgängerin. Die Frau schob ihr Fahrrad, bei grüner Fußgängerampel, über die Straße. Durch die Kollision stürzte die 64-Jährige und zog sich leichtere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

